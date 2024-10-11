Advertisement

أخبار عاجلة

نتنياهو: يجب اقتلاع ظاهرة رفض الخدمة العسكرية بقوة وبما يسمح به القانون

Lebanon 24
11-10-2024 | 04:29
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هيئة البث الإسرائيلية: 130 جنديا أعلنوا أنهم لن يمتثلوا للخدمة العسكرية ما لم يوقع نتنياهو على صفقة المختطفين
lebanon 24
11/10/2024 13:58:44 Lebanon 24 Lebanon 24
تظاهرة أمام مقر إقامة نتنياهو في القدس للمطالبة بصفقة تبادل أسرى مع مرور عام على الحرب في غزة
lebanon 24
11/10/2024 13:58:44 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: سنواصل ضرب حزب الله بقوة وتجريده من قدراته والبنى التحتية العسكرية في لبنان
lebanon 24
11/10/2024 13:58:44 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: سنواصل بقوة مهاجمة القدرات العسكرية والبنية التحتية لحزب الله في لبنان
lebanon 24
11/10/2024 13:58:44 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:15 | 2024-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2024-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:12 | 2024-10-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:52 | 2024-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2024-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:48 | 2024-10-11
06:46 | 2024-10-11
06:43 | 2024-10-11
06:42 | 2024-10-11
06:41 | 2024-10-11
06:39 | 2024-10-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24