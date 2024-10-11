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الطيران الحربي الإسرائيليّ يخرق جدار الصوت فوق عدد من المناطق اللبنانية
Lebanon 24
11-10-2024
|
04:49
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