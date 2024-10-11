رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في كلمة من السرايا: تلقيت إتصالاً من وزير الخارجية الأميركية ووجدنا تضامناً كاملاً مع لبنان وهناك سعي كبير لوقف إطلاق النار

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