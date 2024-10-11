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ميقاتي: متمسكون بحقنا وأرضنا وأكدنا مراراً في المحافل الدولية تمسّك لبنان بالقرار 1701

Lebanon 24
11-10-2024 | 05:28
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ميقاتي: رغم كل الجهود التي بذلناها عربياً ودولياً للحؤول دون وقوع المحظور تستمر الحرب الاسرائيلية على لبنان وتتصاعد قتلاً وتدميراً وانتهاكاً جوياً لسيادتنا وإجتياحاً برياً لأرضنا وكأننا متروكون للقدر وكأنه محرّمٌ علينا ان ندافع عن حقنا وأرضنا
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11/10/2024 14:00:56 Lebanon 24 Lebanon 24
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