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ميقاتي: نشدّد على التزام الحكومة اللبنانية تنفيذ القرار رقم 1701 لا سيّما في شقّه المُتعلّق بنشر الجيش في جنوب لبنان وتعزيز حضوره على الحدود اللبنانية بما من شأنه أن يضمن تنفيذ هذا القرار

Lebanon 24
11-10-2024 | 05:30
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ميقاتي: ندعو إلى وقف فوري لاطلاق النار والشروع في الخطوات التي اعلنت الحكومة اللبنانية التزامها بها لتطبيق قرار مجلس الامن رقم 1701 وارسال الجيش اللبناني الى منطقة جنوب الليطاني ليقوم بمهامه كاملة بالتنسيق مع قوات حفظ السلام في الجنوب
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11/10/2024 14:01:25 Lebanon 24 Lebanon 24
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11/10/2024 14:01:25 Lebanon 24 Lebanon 24
جعجع: على مَن تورّط في هذه الحرب من حيث يدري أو لا يدري، وعلى من أخطأ في حساباته أن تكون له شجاعة الخروجِ من هذه الورطة القاتلة، هذا أمرٌ سهل، ولا يتطلّب إلّا الالتزام بتنفيذ القرار 1701 بكلّ مندرجاته، ونشر الجيش على طُول الحدود الجنوبيّة لحمايتها، و
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11/10/2024 14:01:25 Lebanon 24 Lebanon 24
الحكومة تتبنى موقف ميقاتي بتطبيق القرار 1701 وتعزير الجيش في الجنوب
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