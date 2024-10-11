Advertisement

أخبار عاجلة

ميقاتي: لأخذ الحيطة والمتابعة الحثيثة للانتشار المدني وبالتالي إن الأملاك الخاصة يحميها الدستور ويُمنع الاعتداء عليها

Lebanon 24
11-10-2024 | 05:40
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي: نستنكر الاعتداء الإسرائيلي على عناصر الدفاع المدني أثناء قيامهم بواجبهم في إخماد حرائق جراء الغارات التي نفذها العدو الاسرائيلي على بلدة فرون
lebanon 24
11/10/2024 14:02:57 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: الاعتداء الذي تعرضت له قوى اليونيفيل من قبل إسرائيل هو جرم مستنكر من قبلنا وهو برسم المجتمع الدولي الذي تُنتَهكُ حرماته و يُهدَّد وجوده من خلال استهداف قوى الأمم المتحدة
lebanon 24
11/10/2024 14:02:57 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: قصف المدنيين غير مقبول بتاتاً والتحية للشهداء
lebanon 24
11/10/2024 14:02:57 Lebanon 24 Lebanon 24
مولوي: الفوضى والتعدي على الأملاك العامة والخاصة في بيروت أمر مرفوض
lebanon 24
11/10/2024 14:02:57 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:15 | 2024-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2024-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:12 | 2024-10-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:52 | 2024-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2024-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:58 | 2024-10-11
06:48 | 2024-10-11
06:46 | 2024-10-11
06:43 | 2024-10-11
06:42 | 2024-10-11
06:41 | 2024-10-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24