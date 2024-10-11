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وزير العمل مصطفى بيرم من السرايا: أبدينا تحفظاً على إطلاق سراح الصحافي الإسرائيلي الذي جرى توقيفه في لبنان وذلك بإشارة قضائية

Lebanon 24
11-10-2024 | 05:55
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