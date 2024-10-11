Advertisement

أخبار عاجلة

بيرم: لا يجوز للإعلام اللبناني تبنّي السردية الإسرائيلية وهذا الأمر خطير

Lebanon 24
11-10-2024 | 05:57
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ميقاتي: هذا العدوان الجديد ضد لبنان يشكل خرقاً فاضحاً للقوانين الدولية وعدواناً سافراً على القيم الانسانية وهذا الأمر ليس غريباً على العدو الاسرائيلي ونحن نشهد جرائمه المتتالية على المناطق اللبنانية وفي الأراضي الفلسطينية أيضاً
lebanon 24
11/10/2024 14:03:37 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير خارجية النرويج: من الخطير للغاية أن تتعرض قوات اليونيفيل لإطلاق النار من القوات الإسرائيلية
lebanon 24
11/10/2024 14:03:37 Lebanon 24 Lebanon 24
الحكومة الإسرائيلية: معركتنا مع حزب الله وليس الشعب اللبناني (العربية)
lebanon 24
11/10/2024 14:03:37 Lebanon 24 Lebanon 24
"القناة الـ12 الإسرائيلية": إصابة 6 أشخاص أحدهم بجروح خطيرة في الدفعة الصاروخية الأخيرة التي استهدفت حيفا
lebanon 24
11/10/2024 14:03:37 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:15 | 2024-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2024-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:12 | 2024-10-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:52 | 2024-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2024-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:58 | 2024-10-11
06:48 | 2024-10-11
06:46 | 2024-10-11
06:43 | 2024-10-11
06:42 | 2024-10-11
06:41 | 2024-10-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24