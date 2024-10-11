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يديعوت أحرونوت عن قائد اللواء 205 في جنوب لبنان: أمامنا معركة صعبة لكن المهمة واضحة وضرورية (الجزيرة)

Lebanon 24
11-10-2024 | 06:09
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