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رئيس وكالة الطاقة الذرية اليابانية: مخاطر استخدام الأسلحة النووية في الحروب مثل روسيا وأوكرانيا والشرق الأوسط "تزداد بشكل كبير" (الشرق)
Lebanon 24
11-10-2024
|
06:35
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