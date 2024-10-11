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هيومن رايتس ووتش: يجب إجراء تحقيق أممي في الهجمات الإسرائيلية على اليونيفيل (الجزيرة)
Lebanon 24
11-10-2024
|
07:23
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