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الرئيس التركي: 9 دول اعترفت بدولة فلسطين منذ 7 تشرين الأول 2023 ونجدد الدعوة للدول التي لم تفعل ذلك بعد (الجزيرة)

Lebanon 24
11-10-2024 | 07:50
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