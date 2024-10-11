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ماكرون: وقف تصدير السلاح المستخدم في غزة ولبنان هو السبيل الوحيد لإنهاء الصراع

Lebanon 24
11-10-2024 | 12:47
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