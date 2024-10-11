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"الغارديان": إسرائيل استخدمت ذخيرة أميركية الصنع من نوع "Jdam" في هجومها على بيروت الخميس كما أظهر تحليل الشظايا في مكان الهجوم

Lebanon 24
11-10-2024 | 12:57
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