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بيان فرنسي إيطالي إسباني: الهجمات على قوات اليونيفيل في لبنان غير مبررة ويجب أن تتوقف على الفور

Lebanon 24
11-10-2024 | 13:59
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