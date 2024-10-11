25
o
بيروت
25
o
طرابلس
24
o
صور
25
o
جبيل
25
o
صيدا
25
o
جونية
19
o
النبطية
20
o
زحلة
19
o
بعلبك
4
o
بشري
21
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
وسائل اعلام إسرائيلية: انقطاع التيار الكهربائي في هرتسيليا بعد تفعيل صفارات الإنذار
Lebanon 24
11-10-2024
|
15:18
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وسائل إعلام إسرائيلية: تفعيل صفارات الإنذار في المنارة وكريات شمونة وحيفا ومنطقة شاطئ الكرمل
Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: تفعيل صفارات الإنذار في المنارة وكريات شمونة وحيفا ومنطقة شاطئ الكرمل
11/10/2024 23:33:01
11/10/2024 23:33:01
Lebanon 24
Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: تفعيل الدفاعات الجوية قرب تل أبيب من دون دوي صفارات الإنذار
Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: تفعيل الدفاعات الجوية قرب تل أبيب من دون دوي صفارات الإنذار
11/10/2024 23:33:01
11/10/2024 23:33:01
Lebanon 24
Lebanon 24
"الميادين" عن وسائل إعلام إسرائيلية: سقوط صاروخ في وسط إسرائيل من دون تفعيل صفارات الإنذار
Lebanon 24
"الميادين" عن وسائل إعلام إسرائيلية: سقوط صاروخ في وسط إسرائيل من دون تفعيل صفارات الإنذار
11/10/2024 23:33:01
11/10/2024 23:33:01
Lebanon 24
Lebanon 24
وسائل اعلام إسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في الجليل ومناطق عدة شرق عكا (سكاي نيوز عربية)
Lebanon 24
وسائل اعلام إسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في الجليل ومناطق عدة شرق عكا (سكاي نيوز عربية)
11/10/2024 23:33:01
11/10/2024 23:33:01
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
خبر انفصال نانسي عجرم عن زوجها فادي الهاشم ينتشر.. وردة فعلها تُفاجئ الجمهور (صور)
Lebanon 24
خبر انفصال نانسي عجرم عن زوجها فادي الهاشم ينتشر.. وردة فعلها تُفاجئ الجمهور (صور)
00:12 | 2024-10-11
11/10/2024 12:12:12
Lebanon 24
Lebanon 24
بأجواء رومانسية فنانة شهيرة تدخل القفص الذهبي.. تعرفوا إلى عريسها (صور)
Lebanon 24
بأجواء رومانسية فنانة شهيرة تدخل القفص الذهبي.. تعرفوا إلى عريسها (صور)
03:28 | 2024-10-11
11/10/2024 03:28:42
Lebanon 24
Lebanon 24
هي من الجنوب.. فنان عربي شهير يرفض مُغادرة لبنان بسبب حبيبته (فيديو)
Lebanon 24
هي من الجنوب.. فنان عربي شهير يرفض مُغادرة لبنان بسبب حبيبته (فيديو)
02:08 | 2024-10-11
11/10/2024 02:08:40
Lebanon 24
Lebanon 24
أُصيب في غارة الأمس.. مصادر تكشف الحالة الصحيّة لوفيق صفا
Lebanon 24
أُصيب في غارة الأمس.. مصادر تكشف الحالة الصحيّة لوفيق صفا
05:48 | 2024-10-11
11/10/2024 05:48:10
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة عنيفة قرب صيدا.. إنفجار كبير حصل وهذا ما تمّ استهدافه!
Lebanon 24
غارة عنيفة قرب صيدا.. إنفجار كبير حصل وهذا ما تمّ استهدافه!
12:25 | 2024-10-11
11/10/2024 12:25:46
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
16:10 | 2024-10-11
القبة الحديدية فشلت في اعتراض المسيّرة التي قطعت نحو 100 كيلومتر من لبنان إلى "هرتسيليا" (الميادين)
15:47 | 2024-10-11
الشرطة الإسرائيلية: سقوط شظايا صاروخية في هرتسيليا وتضرر أحد المباني من دون تسجيل إصابات
15:40 | 2024-10-11
الجيش الإسرائيلي: رصد طائرتين بدون طيار عبرتا من لبنان باتجاه تل أبيب وتم إسقاط إحداهما ووصول أخرى لهرتسليا
15:35 | 2024-10-11
هوكشتاين للـLBCI: الولايات المتحدة وأنا لم نعط أي ضوء أخضر لأي عمليات عسكرية في لبنان
15:32 | 2024-10-11
الخارجية الأميركية: بلينكن أكد لميقاتي التزام واشنطن بالتوصل لحل دبلوماسي ينفذ القرار 1701
15:16 | 2024-10-11
الجيش الإسرائيلي يطلب من مواطنيه الالتزام بتعليمات الجبهة الداخلية على وقع دوي صافرات الإنذار في تل أبيب
فيديو
بعد الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان إلى أين تسير المنطقة؟ هذا ما قالته ماغي فرح
Lebanon 24
بعد الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان إلى أين تسير المنطقة؟ هذا ما قالته ماغي فرح
23:45 | 2024-10-06
11/10/2024 23:33:01
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة مساء امس على السعديات (صور وفيديو)
Lebanon 24
غارة مساء امس على السعديات (صور وفيديو)
00:23 | 2024-09-25
11/10/2024 23:33:01
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة إسرائيلية عنيفة استهدفت السعديات - الجية
Lebanon 24
غارة إسرائيلية عنيفة استهدفت السعديات - الجية
18:00 | 2024-09-24
11/10/2024 23:33:01
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24