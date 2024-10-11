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الخارجية الأميركية: بلينكن أكد لميقاتي التزام واشنطن بالتوصل لحل دبلوماسي ينفذ القرار 1701

Lebanon 24
11-10-2024 | 15:32
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