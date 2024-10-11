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القبة الحديدية فشلت في اعتراض المسيّرة التي قطعت نحو 100 كيلومتر من لبنان إلى "هرتسيليا" (الميادين)

Lebanon 24
11-10-2024 | 16:10
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