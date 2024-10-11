Advertisement

أخبار عاجلة

نائبة رئيس نيكاراغوا تقول إن بلادها ستقطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل

Lebanon 24
11-10-2024 | 18:52
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
نائبة الرئيس كامالا هاريس لشبكة سي بي إس: لا أتوقع إطلاقا دخول قوات أميركية للقتال إلى جانب إسرائيل (الجزيرة)
lebanon 24
12/10/2024 05:54:44 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول العلاقات الاعلامية في حزب الله محمد عفيف: الرقابة العسكرية الإسرائيلية تخفي خسائر الميدان وخسائرها في الداخل
lebanon 24
12/10/2024 05:54:44 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الوزراء الإسباني يدعو المجتمع الدولي للكف عن تسليح إسرائيل (الجزيرة)
lebanon 24
12/10/2024 05:54:44 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الأركان الإسرائيلي: لن نتوقف حتى نعيد سكان الشمال (العربية)
lebanon 24
12/10/2024 05:54:44 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:28 | 2024-10-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:12 | 2024-10-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:08 | 2024-10-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:48 | 2024-10-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:25 | 2024-10-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:44 | 2024-10-11
18:43 | 2024-10-11
18:28 | 2024-10-11
18:18 | 2024-10-11
18:15 | 2024-10-11
18:15 | 2024-10-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24