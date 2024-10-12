الخارجية المصرية: وزيرا خارجية مصر وقطر اتفقا على ضرورة الحفاظ على وحدة وسيادة لبنان وسلامة أراضيه والانسحاب الإسرائيلي من كافة الأراضي اللبنانية

Lebanon 24