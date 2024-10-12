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الخارجية المصرية: وزيرا خارجية مصر وقطر اتفقا على ضرورة التزام جيش الاحتلال بضمان سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة في قوة اليونيفيل

Lebanon 24
12-10-2024 | 01:47
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