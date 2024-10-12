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هدوء حذر يخيم على الضاحية الجنوبية لبيروت وعدة مناطق لبنانية مع تراجع حدة الهجمات الإسرائيلية

Lebanon 24
12-10-2024 | 01:50
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