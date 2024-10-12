Advertisement

أخبار عاجلة

هوكستين: لم نعط أي ضوء أخضر لأي عمليات عسكرية في لبنان

Lebanon 24
12-10-2024 | 02:22
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هوكشتاين للـLBCI: الولايات المتحدة وأنا لم نعط أي ضوء أخضر لأي عمليات عسكرية في لبنان
lebanon 24
12/10/2024 14:02:45 Lebanon 24 Lebanon 24
هوكشتاين: الولايات المتحدة الأميركية لم تعط الضوء الأخضر للعمليات العسكرية في لبنان
lebanon 24
12/10/2024 14:02:45 Lebanon 24 Lebanon 24
مندوب لبنان لدى مجلس الامن: كل ما ما تقوله إسرائيل عن عمليات عسكرية محدودة هو غير صحيح فالأضرار كبيرة في صفوف المدنيين
lebanon 24
12/10/2024 14:02:45 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الفرنسية: ندعو إسرائيل لإنهاء عملياتها العسكرية بلبنان في أقرب وقت
lebanon 24
12/10/2024 14:02:45 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
07:01 | 2024-10-12
07:00 | 2024-10-12
06:59 | 2024-10-12
06:58 | 2024-10-12
06:57 | 2024-10-12
06:53 | 2024-10-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24