الجيش الإسرائيلي: نحذر من استخدام حزب الله سيارات الإسعاف لنقل العناصر والأسلحة وسنأخذ الإجراءات اللازمة ضد أي مركبة تنقل مسلحين بغض النظر عن نوعها

Lebanon 24