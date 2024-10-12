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الجيش الإسرائيلي: نحذر من استخدام حزب الله سيارات الإسعاف لنقل العناصر والأسلحة وسنأخذ الإجراءات اللازمة ضد أي مركبة تنقل مسلحين بغض النظر عن نوعها

Lebanon 24
12-10-2024 | 03:05
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