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وزارة الصحة بغزة تعلن بدء المرحلة الثانية من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في المحافظة الوسطى الاثنين القادم ولمدة ثلاثة أيام

Lebanon 24
12-10-2024 | 04:05
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