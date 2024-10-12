كتانة: ننقل معدات طبية ومازوت إلى مستشفى تبنين الحكومي بتمويل من اللجنة الدولية للصليب الاحمر وبالتنسيق مع لجنة الطوارئ الحكومية بالاضافة إلى البقاع الغربي ورشيا وزحلة (LBCI)

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