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كتانة: ننقل معدات طبية ومازوت إلى مستشفى تبنين الحكومي بتمويل من اللجنة الدولية للصليب الاحمر وبالتنسيق مع لجنة الطوارئ الحكومية بالاضافة إلى البقاع الغربي ورشيا وزحلة (LBCI)

Lebanon 24
12-10-2024 | 04:22
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