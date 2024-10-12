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مجلة "دير شبيغل" الألمانية عن مصادر غربية: الأميركيون سينسحبون ببطء من تقديم المساعدة إلى كييف لإدراكهم أن إنهاء الصراع مستحيل بدون تنازلات

Lebanon 24
12-10-2024 | 04:31
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