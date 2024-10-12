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حماس: استمرار اعتداءات أجهزة السلطة على أبناء شعبنا يستلزم وقفة جادة من المجتمع والفصائل ومن قيادة حركة فتح (الجزيرة)

Lebanon 24
12-10-2024 | 05:33
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