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وزير الخارجية الأردني: لن تتوقف إسرائيل عن جرائم الحرب في غزة والضفة ولبنان ما لم تتم محاسبة نتنياهو ووزرائه المتطرفين

Lebanon 24
12-10-2024 | 06:24
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