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الاتحاد الأوروبي: نعرب عن قلقنا البالغ إزاء مشروع قانون الأونروا الذي يناقشه الكنيست الإسرائيلي حاليا (الجزيرة)

Lebanon 24
12-10-2024 | 06:57
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