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جعجع: يجب انتخاب رئيس جمهورية يتعهد بإعطاء الجيش اللبناني كل الصلاحيات لعدم ترك أي سلاح أو تنظيمات أمنية خارج الدولة

Lebanon 24
12-10-2024 | 07:46
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