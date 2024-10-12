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رئيس البرلمان الإيراني من عين التينة: أحمل رسالة من القيادة الإيرانية مفادها أننا نقف مع لبنان

Lebanon 24
12-10-2024 | 07:47
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