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أخبار عاجلة
الجيش الإسرائيلي: حزب الله أطلق 40 صاروخا من لبنان باتجاه إسرائيل منذ صباح اليوم
Lebanon 24
12-10-2024
|
08:16
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