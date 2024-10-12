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"لبنان 24": عدد من الاصابات إثر غارة المعيصرة- كسروان وجرى نقل الجرحى الى احد مستشفيات المنطقة
Lebanon 24
12-10-2024
|
08:23
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