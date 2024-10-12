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غارتان إسرائيليتان استهدفتا محيط مدينة الهرمل الشمالي والشمالي الغربي وأدتا الى خسائر مادية (الوكالة الوطنية)

Lebanon 24
12-10-2024 | 09:21
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