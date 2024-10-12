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اليونيفيل: جُرح جندي من قواتنا الليلة الماضية في الناقورة جراء إطلاق نار بسبب نشاط عسكري مستمر في الجوار ولا نعرف بعد مصدر اطلاق النار

Lebanon 24
12-10-2024 | 09:26
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