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توغل إسرائيلي لعشرات الأمتار في محافظة القنيطرة جنوب غربي سوريا (الجزيرة)

Lebanon 24
12-10-2024 | 11:21
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