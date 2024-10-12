باسيل في ذكرى 13 تشرين: لا تجزئة ولا استنساب بالحرية والسيادة والاستقلال، ومثل ما رفضنا الوصاية السورية في 13 تشرين 1990، اليوم في 13 تشرين 2024 نعلن رفضنا للاحتلال الاسرائيلي

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