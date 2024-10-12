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باسيل: الاستشهاد دفاعاً عن الوطن مثل السيادة ما بيتجزأ ونوجّه تحيّة لكل شهيد لبناني، لشهدائنا في 13 تشرين ولشهداء المقاومة اليوم على الجبهات
Lebanon 24
12-10-2024
|
11:44
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