باسيل: هناك محاولة اليوم لإخضاع لبنان وثرواته لأطماع إسرائيل وهي تحضّر لحرب الإنتقام منذ العام 2006 وإسناد غزّة قدّم لها الذريعة للهجوم على لبنان

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