باسيل: عمليّة إفراغ لبنان من الشيعة مؤامرة لضرب وجود لبنان والدفع باتّجاه فتنة مذهبيّة وصولاً إلى حرب أهليّة ونحذّر من التورط في مخطّطات هدفها ضرب وحدة اللبنانيّين

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