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رئيس الأركان الأيرلندي تعليقا على استهداف إسرائيل لليونيفيل: إطلاق النار من دبابة على برج مراقبة عمل متعمد

Lebanon 24
12-10-2024 | 11:58
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