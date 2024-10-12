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باسيل: من الواضح أن إيران لا تعتبر لبنان جزءاً من أمنها القومي ورغم ذلك لم تتورط في حرب مباشرة لحمايته

Lebanon 24
12-10-2024 | 12:01
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