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الإسعاف الإسرائيلي: تعاملنا مع 15 مصابا خلال عطلة يوم الغفران جراء القصف الصاروخي من لبنان

Lebanon 24
12-10-2024 | 12:11
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