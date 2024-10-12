Advertisement

أخبار عاجلة

القناة 13 الإسرائيلية: إطلاق صاروخين من غزة باتجاه كيسوفيم في الغلاف وسقطا قبل عبور الحدود الإسرائيلية

Lebanon 24
12-10-2024 | 13:23
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
القناة 12 الإسرائيلية: إطلاق صاروخ مضاد للدروع باتجاه موقع عسكري إسرائيلي في ريخس رميم بالجليل
lebanon 24
13/10/2024 01:34:47 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: وقف إطلاق النار سيكون مشروطا بانسحاب حزب الله إلى شمال الليطاني وتفكيك بنيته العسكرية قرب الحدود
lebanon 24
13/10/2024 01:34:47 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: نحو 30 عملية إطلاق صواريخ من لبنان باتجاه منطقة الجليل منذ الصباح (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
13/10/2024 01:34:47 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 14 الإسرائيلية: إطلاق نار باتجاه قاعدة عسكرية في منطقة الخليل (الجزيرة)
lebanon 24
13/10/2024 01:34:47 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:00 | 2024-10-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:00 | 2024-10-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:24 | 2024-10-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:10 | 2024-10-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:05 | 2024-10-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
16:57 | 2024-10-12
16:45 | 2024-10-12
16:27 | 2024-10-12
16:25 | 2024-10-12
15:44 | 2024-10-12
15:41 | 2024-10-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24