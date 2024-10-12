رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف: قمت بقيادة الطائرة التي أتيت بها إلى لبنان بنفسي وجئنا وكان من دواعي سرورنا أن نكون في لبنان وبين أبناء الشعب وأن نتفقد الأماكن المتضررة (الميادين)

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