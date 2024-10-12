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الجيش الإسرائيلي: هدف جوي مشبوه دخل إلى إسرائيل من البحر الأحمر وقمنا بالتصدي له

Lebanon 24
12-10-2024 | 15:11
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