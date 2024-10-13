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مسؤولون أميركيون لـNBC: إسرائيل لم تتخذ قرارا بعد بشأن طريقة أو توقيت الرد

Lebanon 24
13-10-2024 | 00:32
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