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إذاعة الجيش الإسرائيلي: الجيش نفذ عمليات قصف جوي ومدفعي واسعة النطاق في جنوب لبنان

Lebanon 24
13-10-2024 | 01:09
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