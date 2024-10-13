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الصحة المصرية: إصابة 20 راكبا حتى اللحظة جراء حادث قطار المنيا ودفعنا بـ23 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث

Lebanon 24
13-10-2024 | 01:32
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